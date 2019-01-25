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Ahmet Arslan baba ocağında 2019 seçimlerinin önemine değindi

Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, baba ocağı Kağızman'da vatandaşlarla bir araya geldi.


İlçesinde bazı ziyaretlerde bulunan Ahmet Arslan yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Arslan, “2019 yerel seçimleri ülkemizin geleceği için çok önemli sınırımızın dışındaki bir çok ülkede yaşanan olumsuzlukları herkes görüyor. Bunlardan ders alınması gerekiyor.” dedi.


Ak parti ilçe yönetimi ile yerel seçimleri için toplantı yapan Ahmet Arslan daha sonra ilçeden ayrıldı.

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