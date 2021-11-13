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Ahmet Arslan Bakan Ersoy ile görüştü

Kars’ta turizm sektörünü dinleyerek talepleri ve istekleri alan 65.

Kars'ta turizm sektörünü dinleyerek talepleri ve istekleri alan 65. Hükümet ulaştırma bakanı Ahmet Arslan bugün konuyu muhatabı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletti.


Kars için oldukça önemli olan kış turizmi doğu ekspresi gibi talepleri ve istekleri olan, Kars'ın turizm sektörü temsilcilerini dinleyen Ak Parti Kars milletvekili 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sektör ile alakalı istişarelerde bulunan ikili görüşmenin ardından, Ahmet Arslan Kars'a olan ilgisi ve desteğinden ötürü Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

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