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Ahmet Arslan'dan Yıldırım'a destek

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Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'a destek için bölge STK'ları yöneticileriyle bir araya geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binalı Yıldırım'a destek vermek üzere İstanbul'da bulunan Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır ve Ağrı Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde hemşehrileriyle buluşarak Yıldırım'a destek istedi.


Bölge STK'larının girişimleriyle İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan vatandaşlarla buluşan Ahmet Arslan, Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adaylarına destek vermeleri gerektiğini belirtti.


Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İstanbul'da Marmaray, Avrasya, 3. Hava Limanı ile Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprüleri gibi dev projeleri de yapan Binalı Yıldırım'ın İstanbul'un çehresini değiştireceğini ifade ederek destek istedi.


İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile çeşitli açılışlarda da bulunan Arslan'a bölge STK'ları ve hemşehrileri tam destek sözü verdi.

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