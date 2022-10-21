Ahmet Aslan'dan 6 yılda 40 bin öğrenciye ücretsiz kaynak desteği

Hükümet ulaştırma Bakanı Ak parti Kars milletvekili Ahmet Arslan, bu yılda Kars geneli ilçeler dâhil 5 binden fazla öğrenciye ücretsiz kaynak kitap desteği sağladı.

6 yıldır Kars ve ilçeler dahil tamamına ücretsiz kaynak kitapları göndermeyi gelenek haline getiren Ahmet Arslan, 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerine, girecekleri sınavlarda yardımcı olmak, başarı seviyesini artırmak için bakanlık kaynaklarına ek olarak toplamda bugüne kadar 40 bin öğrenciye yardımcı kaynak kitapları gönderdi.

Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın; Bakanımız Ahmet Arslan “6 yıldır gelenek haline getirdiği yardımcı kaynak kitaplarını bu yılda unutmayarak öğrencilerimize vermek üzere bizlere gönderdi. Bu yıl Kars genelinde 5 bin den fazla öğrencimize kaynak kitaplarını ücretsiz ulaştırdık diyen çalkın Sağ olsun Sayın bakanımız 6 yılda 40 bin öğrencimize ücretsiz kaynak göndererek eğitme büyük bir destek sundu” dedi.

İl Başkan Çalkın “Geçmiş dönemlerde fen lisesi kazanan veya tıp fakültesi benzeri iyi üniversite kazanan öğrencilerimiz parmakla sayılırken bugün çok şükür bu sayılar artık yüzlerle ifade ediliyor. Merkez okullarının yanı sıra artık köy okullarımızdan fen liselerine öğrenci gönderiyoruz. Sayın bakanımızın yıllardır sağladığı ücretsiz kaynak desteğinin yanı sıra sağladığı bütün destekler için bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz adın teşekkür ederim” diye konuştu.

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “Kars olarak eğitim konusunda çok şanlıyız, sayın Bakanımız Ahmet Arslan yapılan onca eğitim yatırımının yanında her yıl kendi imkanları ile öğrencilerimize ücretsiz kaynak kitapları gönderiyor, bu ince davranışından ötürü bütün öğrencilerim ve öğretmenlerim adına kendilerine teşekkür ederim” dedi.