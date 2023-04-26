AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Üzerinde oyun kurulan değil, artık oyun kuran bir Türkiye var"

Özhaseki, Millet İttifakı'nı yıkım ekibine benzetti.

Birtakım programlara katılmak ve partisinin merkez seçim irtibat bürosunun açılışını yapmak üzere Kars'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kars'ta partililere seslendi.

"Özel jetlerle deprem bölgesine gidiyorlar"

Ana muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunan Özhaseki, “Ana muhalefetin başındaki zatı muhterem yanına İstanbul, Ankara belediye başkanlarını alıyor. Özel jetlerle deprem bölgesine gidiyorlar. Sonra da selfieler çekiyorlar. İyi saatte olsunlar turistik gezi düzenliyorlar, dönüp gidiyorlar. Biz bir taraftan işe talibiz, hizmete talibiz, insanın orada ümmeti duasına talibiz ama onlar da görüntüye talipler. Algı idaresi peşindeler. 2019 seçimlerinden sonra İstanbul Belediyesine 45 bin adam aldılar. Keşke 5 bin kişi gönderselerdi de orada hizmet etseydiler. Onların öyle bir derdi yok. Ama bizim bir derdimiz var. Ondan dolayıdır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok şükür büyüyen bir Türkiye var. Üzerinde oyun kurulan değil, artık oyun kuran bir Türkiye var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu hizmetlerden emin olun her taraf nasibini aldı” dedi.

“Bizim at pazarlığıyla işimiz yok”

"Vatanın bölünmez bütünlüğü bizim için önemli, ezanımız bizim için önemli, bayrağımız bizim için önemli, biz böyle bir ittifak kurduk" diyen Özhaseki, “Bizim at pazarlığıyla işimiz yok, kumar masalarıyla bizim işimiz yok. Önüne geçen herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vererek devlet idaresi olmaz. 14 bin tane oy almış, 8-10 bin tane oy almış, şehirlerde bile temsilciliği olmayanlara cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vererek devlet idare edilmez. Hamdolsun bizim ittifakımız ilkeler üzerine kurulu bir ittifak ve bu vatanın gelişmesi için, Türkiye Yüzyılı'nı bizim inşa edebilmemiz için önemli olan bir ittifak” diye konuştu.

“Sadece ve sadece yıkım ekibi gibidirler”

Millet İttifakı'nı yıkım ekibine benzeten Özhaseki, “Karşı tarafta da bir ittifak var. Hepiniz izliyorsunuz sayıyı şaşırdık artık, kaçtalar şu anda bilmiyoruz. 6 diyorlardı. ‘Sakladığınız var' diyorduk, ‘Masanın altında' diyorduk. 7 diyorduk. Şimdi 2 belediye başkanı sanki memleketlerine bir iş yapmışlar gibi; daha çivi çakmadılar Ankara'ya, İstanbul'a. Onlara verdiler cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, 9 oldu. Muharrem Bey'e gittiler, o kabul etmedi, kapıyı kapattı orada kaldı. Ama rastladıkları herkese cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık teklif ederek bir devlet idaresine talip olan adamlar var. Hayretle izliyoruz. Bunların yetişme tarzları aynı değil, bunların dünyaya bakışları aynı değil; bunların sosyal, siyasi, ekonomik olaylara bakışları aynı değil. Birbirlerini çok sevdikleri de söylenemez. Peki nasıl oldu da bir araya geldiler? Bunları bir araya getiren motivasyon nedir? Tek sebep var arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun diyorlar. AK Parti gitsin, ne olursa olsun diyorlar. Cumhur İttifakı gitsin, ne olursa olsun diyorlar. Ya siz ne yapacağınızı söyleyin, hayır iki cümle bile duyamıyorsunuz. Gelecekle ilgili herhangi bir ümit vadetmiyorlar. Sadece ve sadece yıkım ekibi gibidirler” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Merkez Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Açılışa; 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, AK Parti milletvekili adayları Adem Çalkın, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Serkant Aykul, Dr. Selahattin Beyribey ve çok sayıda Karslı katıldı.