AK Parti “Genişletilmiş Danışma Meclisi” toplantısı yapıldı

Kars'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Bizim çağrımız ruhuyla bedeniyle canını bu ülkeye feda eden Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıdır. Hiçbir ayrımcılığa meyal vermeden, hiçbir ayrıştırmaya izin vermeden önce şehrimiz kalkınacak, sonra partimiz içerisinde hep birlikte partimizin yanında ve liderimizin yanında, recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya ant içtik, yemin ettik. Bundan sonra da öyle olunacak bu böyle biline, partimizde kurucu olabilirler, onlarda partimize emek etmiş olabilirler. Ancak bu davayı yaşatmak pahasına, yaşatmak çok önemlidir. Buradan bütün yaşatanlara selam olsun diyorum. Kuranlara, kurup sahip çıkanlara da selam olsun. Sadece kurmak yetmez yaşatmakta lazımdır. Büyütmek için de birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız. Partimize sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle bu partiye hizmet eden kadroları güçlendirerek yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Başkan Çalkın'ın ardından söz alan milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Uzun yıllardır Türkiye'de insanlar AK Parti ile hizmeti görmeye alıştı. Hemen hemen Türkiye'nin her noktasında insanımızın birinci ihtiyaçlarından başlamak üzere el atmadığımız, el vurmadığımız, elimizi taşın altına koymadığımız hiç bir alan kalmadı. Bu ülkemizin geldiği seviyenin göstergesidir. Her insanın dünyada alması gereken hizmetleri yaptık. Biz hizmet yaptık, yaptığımız için ayaktayız. Bu hizmetin bir sınırı, bir bittiği gün var mı yok. İnsan olduğu sürece hizmet isteyecek. Yapanlarda ayakta kalacak” diye konuştu.

Son olarak partililere seslenen milletvekili Ahmet Arslan, Türkiye'nin güçsüz duruma düşmesi için oyunlar oynandığını söyledi.

Ahmet Arslan, “AK Parti'nin güçlü olarak 18 yıldır ayakta olması, 17 yıldırı bu ülkeyi idare etmesi, bu ülkeyi geleceğe taşıması, onların yeni oyunlar oynamasına, yeni oyunlar düşünmesine sebep oldu. O yüzden de son dönemlerde bu oyunları bıraktılar. Her türlü ekonomik oyunu oynuyorlar. O da yetmiyor, bu bölgede terör örgütlerini kullanarak bu ülkenin başına bela olmaya, bu ülkeyi zayif düşürmeye çalışıyorlar. Bununda yolunun AK Parti'yi zayıf düşürmekten geçtiğini biliyorlar. Onlara inat biz dün olduğu gibi bugünde bir olacağız, beraber olacağız. Birlikte güçlü olacağız. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve inşallah AK Parti güçlü olduğu sürece Türkiye'de muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak adına ortaya koyduğu hedeflere güçlü bir şekilde yürüyecektir. İnşallah bu ülke güçlü olacak” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi. Toplantıya partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması dikkat çekti.