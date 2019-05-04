AK Parti Genişletilmiş Kars İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 17 yılda Kars'a yapılan yatırımların vatandaşlar tarafından nasıl görüldüğünün, nasıl algılandığının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığınca, Genişletilmiş Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'da yapıldı. Toplantıya 65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Yağcı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Adem Çalkın ve milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, birer konuşma yaptı.

“ÖNCE KENDİMİZİ ELEŞTİRECEĞİZ. ÖNCE EKSİKLERİMİZE BAKACAĞIZ, YANLIŞLARIMIZA BAKACAĞIZ”

AK Parti Milletvkili Ahmet Arslan, “Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti'nin 17 yıldır Kars'ta yaptıklarının, yapmaya çalıştıklarının, ortaya koyduğu yol haritasının vatandaş tarafından nasıl görüldüğü, nasıl algılandığı ve nasıl sonuçlandığı ile ilgili şapkamızı önümüze koyarak, iyi bir değerlendirme yapmamız gereken bir süreç, buna hiç şüphe yok. Bu değerlendirmeyi yaparken bundan sonra atacağımız adımları doğru belirlemek adına önce kendimizi eleştireceğiz. Önce eksiklerimize bakacağız, yanlışlarımızı bakacağız, bu kadar iş yaptığımız halde neyi eksik anlattık ki seçmen bazı yerlerde farklı bir irade ortaya koydu, ona bakacağız. Hiç şüpheniz olmasın ki bunu yapacağız. Ancak bir şeyi hiç ama hiç gözden kaçırmayacağız. AK Partiliyim diyen, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibindenim diyen, seçim sattı mahallinde ters çalışanları, vuranları hiç unutmayacağız. Ve o vuranlar, o ters çalışanlar, o AK Parti'ye zarar verenler yaptıklarının unutulacağını, yaptıklarını unutarak tekrar onları başa getirdiğimizi zinhar düşünmesinler.” dedi.

“KİMİN HANGİ KAREDE OTURUP, GÜLÜCÜKLER DAĞITIP BAŞKALARININ BAŞARISINI KENDİ BAŞARISIYMIŞ GİBİ GÖRDÜĞÜNÜ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

"Kimin yanımızda fotoğrafa girmek için bize omuz attığını ama arkadan aleyhte çalıştığını çok iyi biliyoruz" diyen Arslan, “Kusura bakmasınlar AK Parti Ahmet Arslan'ın, Yunus Kılıç'ın, Adem Çalkın'ın partisi değil. AK Parti Ahmet Arslan'ın, Yunus Kılıç'ın, Adem Çalkın'ın kendi bekaları için aracı olarak kullandıkları bir parti değil. AK Parti bu kadroların hizmet sevdasıyla reisinin yanında olduğu bir partidir. Dün onlar baştaydı diye nasıl ki AK Parti onlara hizmet etmiyordu, bugün onların çelme takmasıyla bazı yerlerde eğer seçilemediysek onları başa getirip, onlara hizmet edecek halimiz yok. AK Parti'nin onlara hizmet etmesini sağlayacak halimiz hiç yok. Herkesin ne yaptığını iyi biliyoruz. Kimin hangi karede oturup, gülücükler dağıtıp başkalarının başarısını kendi başarısıymış gibi gördüğünü çok iyi biliyoruz. Kimin yanımızda fotoğrafa girmek için bize omuz attığını ama arkadan aleyhte çalıştığını çok iyi biliyoruz. Kimin yarın ben tekrar il başkanı olayım, tekrar milletvekili olayım, tekrar belediye başkanı olayım, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi, olayım veya olanları alaşağı edip, oralara ben geleyim diye bu davaya zarar verdiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü bizim burada bulunma sebebimiz kişisel değil, bizim burada bulunma sebebimiz davadır. Bugün bir MKYK üyesi AK Parti adına sorumluluk alan, sizlerin sorumluluk verdiği, bir milletvekili kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Ama biz bunu 7 Haziran'da aday gösterilmediğimiz zaman da söylemiştik. O cümlemi tekrarlamak isterim. O gün demiştik ki; 'Biz milletvekili aday olarak buraya gönderildiğimizde, başkaları milletvekiliydi. Parti nasıl ki onların milletvekilliğini bitirip, bizi adayı yaptıysa, 7 Haziran'da da bize dedi ki arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Başkalarına da yapıyoruz.' Biz bu karara nasıl saygı duyduysak, bu kararın arkasında dava şuurudur deyip nasıl takılıp arkasında dimdik durduysak, örnek olduysak, herkesten aynı şeyi bekliyoruz. Çünkü bu milletin gecesini gündüzüne katarak, 15 Temmuz'da millet olma şuuruyla tankların, topların karşısında durduğunu unutmamamız lazım. Bu milletin 17 yıldır arkasında dimdik durduğu, güçlendirdiği Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olmaya devam ettiğini her zamanki gibi biliyoruz, bundan sonra da bilmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“SORUMLULUK BİZDE OLDUĞU SÜRECE KUSURA BAKMASINLAR, YANIMIZA BOŞUNA GELMESİNLER”

Vatandaşların kararına saygı duyduklarını ifade eden Arslan, “O yüzden önce diyoruz ki vatandaşın kararı baş göz üstüne, vatandaşın kararına bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da saygılı olmaya devam edeceğiz. Ama vatandaşı yanıltmaya çalışanlara, bu davaya zarar vermeye çalışanlara, dünyanın bütün mağdurlarının ve mazlumlarının hamisi, umudu Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun yürüyüşüne engel olmak isteyenlere diyoruz ki; kusura bakmayın! Düne kadar yanınızdaydık, düne kadar arkanızdaydık. Ama bugünden sonra yok artık! Bugünden sonra onlar ne yaptıklarını bilip, ona göre karşımıza gelsinler. Canını dişine takarak ilçelerde ilde çalışan Cumhurbaşkanımız emretti diye MHP adayının arkasında ev ev gezenlerin yerine kendilerini koymasınlar. Çünkü görüyoruz, kusura bakmasınlar onlar kendilerini iyi bilsinler, en azından sorumluluk bizde olduğu sürece, dört yıldan fazla milletvekiliyiz, yaklaşık 2,5 yılda MKYK üyesiyiz. Sorumluluk bizde olduğu sürece kusura bakmasınlar, yanımıza boşuna gelmesinler. Eğer yaptıklarını yüzlerine vurmamızı istemiyorlarsa sadece ilde değil, ilçelerde de dahil onlar kendilerini bilsinler ve gelmesinler.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Genişletilmiş Kars İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 31 Mart seçimleri sonrasındaki gelişmeler ele alındı. Toplantıda birlik beraberlik mesajları verildi. Toplantı sonrasında milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.