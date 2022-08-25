AK Parti heyeti basınla buluştu

Milletvekilleri kentte yapılan yatırımları değerlendirdi.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, düzenlendikleri basın toplantısında AK Parti hükümetleri tarafından Kars'ta hayata geçirilen projeler, ihale aşmasındaki projeler ile yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti hükümetleri döneminde Kars'a önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Başkan Adem Çalkın, “Kars genelinde ihya ve inşa dönemi devam ediyor. İlçelerimiz, köylerimiz, beldemiz, şehir merkezi hem hükümetin yatırımları, hem de yerelde belediyelerimizin, Özel İdaremizin çalışmalarıyla, her ablamda yapılan yatırımlarla hız kesmeden devam ediyor. bu yıl çok bereketli bir yıl oldu. çiftçimizin yüzü güldü. Merkezde kayyum ile birlikte belediyemizin de bir çok mahallede, bir çok cadde de çalışmaları söz konusu, uzun yıllar hizmet veremeyen bir belediyeden birden bire bütün hizmeti alma noktasına gelince caddeler sokaklar inşaat alanına döndü” dedi.

“Çiftçilerimizin yüzü güldü”

Buğday üretimin çiftçilerin yüzünü güldürdüğüne dikkat çeken Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Coğrafyamızda bu yıl bolluk ve bereket var. Rekoltelerimiz yüksek, geçen yıl 16,5 ton Türkiye'de buğday üretimi olacakken, bu yıl 20 milyonu geçiyoruz. Kars'ta öyle, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajansı'nı ziyaret ettik. TMO Genel Müdürü bizzat Kars'a geldi. Burada alımı başlattık. Uzun yıllardır TMO'nun Kars'ta bir alımı yoktu. Bu yıl interaktif olarak Kars'ın her noktasında, her bölgesinde, köylümüze, üreticimize en yakın noktalarda onlara zahmetsiz ve masrafsız ürünlerini alabilme imkanını sağladık. Gittik yerinde izledik, nasıl gidiyor bu işler çiftçimizin son derece mutlu olduğunu, memnun olduğunu gördük. Birde üreticilerimizin girdi maliyetleri arttı. Biz hububat fiyatlarını 2 lira 25 kuruştan, 7 lira 40 kuruştan alım yapıyoruz. Yani yüzde 240'lık bir artış yapıldı. Evet girdi maliyetleri arttı ama vatandaşın cebine giren de arttı” diye konuştu.

Son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Arslan, “Bulunduğumuz konjektörde yaklaşık 2,5 yıldır hem Türkiye, hem Dünya pandemiden çok etkilendi. Hamd olsun dünya pandemi ile birlikte tedarik zincirindeki aksama ve kırılmalara bağlı olarak çok büyük sıkıntılar, bazı yerlerde tabiri caizse açlıklar yaşıyorken, Türkiye bunu çok başarılı bir şekilde idare etti ve başarılı bir şekilde aşmış oldu. bunun yanı sıra özellikle coğrafyamızdaki, zaten dünyanın bu coğrafyayı karıştırmak amacıyla yürüttüğü savaş girişimlerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı da bölgemizdeki dengeleri çok alt üst etti. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçleri yürütmek, 2 ülkenin barışını sağlayabilmek, dünyanın huzurunu sağlayabilmek açtığımız tahıl koridoruyla birlikte bu bölgede Türkiye'nin olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bütün bunları yaşamışken 2,5 yıllık periyotta özellikle vatandaşımıza dokunabilmek, vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlamak konusunda çok ciddi katkılar ve destekler verdik” şeklinde konuştu.