AK Parti Kağızman Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yapıldı

Kağızman Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışa AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Kars Milletvekili MKYK üyesi Ahmet Arslan, “31 Mart Kars için bir dönüm noktasıdır. Gerek Kars gerek Kağızman Belediyeleri AK Partide olmamasına rağmen hiçbir ayrım göstermeden hükümetimizce yapılan hizmetler ve yatırımlar ortada tek tek anlatmaya zaman bile yetmez. Birde buralarda AK belediyelerin olduğunu düşünün yapılan bu hizmetler mislisi ile artacaktır. Bizler AK Parti iktidarı olarak yatırım, hizmet, proje, gelecek vaat ediyoruz. Diğerlerinden farkımız budur” dedi.

Milletvekili Arslan, “Kağızman özelikle bu yatırmalardan en çok faydalanan ilçelerimizden birisi. İşte fen lisesi, yeni öğretmen evi, 150 yataklı hastanesi, yeni yapılan yolları, mahalle ve köy yolarının sıcak asfalt yapılması ve daha birçok yatırım ya başladı yada devam ediyor. Bizimde Kağızman halkından beklentimiz oy verirken ellerini vicdanlarına koyarak tercih yapmalıdır. İnanıyorum Kağızman 31 mart günü kendi evladına Ahmet Arslan'a sahip çıkarak istikrar sürsün hizmet gelsin diyerek AK Partiye destek olacaktır. Bizim en büyük projemiz birlik beraberlik ve kardeşliktir” diye konuştu.

Milletvekilleri ve beraberindeki yöneticiler ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapıp sorunları dinledikten sonra ilçeden ayrıldılar.