Ak Parti Kars Gençlik Kolları'ndan anlamlı etkinlik

Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuk şenlik programı düzenlendi.

Kars Valiliği ve Kars Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen Kars Bedesten bölgesinde düzenlenen şenliğe çocuklar aileleriyle birlikte katıldı.

3 saat süren şenlikte çocuklar, yüz boyama, tiyatro, çocuk konseri, yarışma, dans gösterisi ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kars Belediyesinin düzenlediği Çocuk Şenliği programında AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve Teşkilatı çocuklara bayrak hediye etti. Çocukların ellerindeki Türk Bayrakları muhteşem görüntü oluşturdu.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığının hiç bir siyasi bayrağı kullanmadan sadece Türk Bayrağı dağıtması vatandaşlar tarafından ilgi görerek takdir topladı.

Öte yandan çocuklara yönelik bu tür etkinliklerinin aralıklarla yapılacağı öğrenildi.