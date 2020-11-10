AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın'dan ses kaydı açıklaması

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalkın, son günlerde sosyal medya da bazı şer odaklarınca paylaşılan ses kayıtlarının FETÖ'cülerin oyunu olduğunu, paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın kendi sesiymiş gibi dijital ortamda üstünde kurgu yapılarak oluşturulan, asılsız bir ses kaydının sosyal medya hesabından aynı anda paylaşımda bulunulmasının kongre sayılı günler kala çok manidar olduğunu söyledi.

Başkan Adem Çalkın, “Kongre süreçlerine yaklaşırken, maalesef üzülerek söylüyorum. Bir takım ayak oyunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu görevi 5 yıldır yürütmekteyim. Kimse Adem Çalkın için hırsız diyemez, ihale kovalıyor diyemez, ahlaksız diyemez. Başka ithamlarda bulunamaz. Hamdü senalar olsun, ancak ve ancak FETÖ taktiğiyle ucuz hareketlerde bulunabilirler. Onlar hakkında adli mercilere gerekli başvuruları yaptım. İnşallah bugün Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekeni yapacak. Takibinde bulunacak” dedi.

Çalkın, “Bugünlerde aşamadıkları, kıramadıkları, bu dirençten dolayı bu tür oyunlara başvuruyorlar. Tuzak kuranların en hayırlısını tabi Cenabı Allah'tır. Tuzak kuranların başlarına inşallah Allah tuzaklarını çevirsin diye rabbimize dua ediyoruz. Moralimiz bozuluyor, canımız sıkılıyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Siz bir iktidarın il başkanısınız, önemli bir koltukta oturuyorsunuz. Buna heves eden, bunu geçmişte rant diye kullanmaya alışan, bir kesimin gözü olabilir. Bununla ilgili bir takım ırkçılığa dayanan kumpaslar olabilir. Bunlarda kulağımıza geliyor. Bununla ilgili gerekli araştırmaları Başsavcılığımız yapıyor. Ben adalete güveniyorum. Bunları yapanlar önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak inşallah. Yani kongreye 4 gün kala niye böyle bir ses kaydı çıkıyor ortaya” diye konuştu.

Başkan Adem Çalkın, il kongresinin 14 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında kongreye video konferansla canlı katılacağını sözlerine ekledi.

Çalkın, AK Parti Kars İl Kongresi'ne tak aday olarak gireceğine de dikkat çekti.