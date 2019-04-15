AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapıldı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri ardından partililerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çalkın AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Çalkın, Kars'ta yapılan seçimler sonucunda sandıktan çıkan vatandaşların tercihine saygı duyduğunu söyledi.

Çalkın, “Biz Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde il merkezinde Kars halkı tercihini Ayhan Bilgen'den taraf kullanmış ve Belediye Başkanı Ayhan Bilgen olmuştur. Tabi sayın Cumhurbaşkanımızın her seferinde söylediği gibi “Ben milletin gücünden başka güç tanımam, milletin dediğine saygı duyarım “ diyen bir Cumhurbaşkanının neferleri olarak şehir merkezinde yapılan seçime elbette ki saygı duyuyoruz. Ancak seçilen belediye başkanının da Kars'ı üzmeden, sıkmadan yeni yönetim biçimiyle de ileriye taşıyacağına da inanıyoruz. Bugünlerde Kars'ta dayanışma üzerine bir belediyecilik görüyoruz. İnşallah Kars için hayırlı olur” dedi.

AK Parti'nin Kars'ta İl Genel Meclisi üyeliği seçiminde 21 üyenin 12'sini kazandığını hatırlatan Başkan Çalkın, “İl Genel Meclis Başkanlığı da seçildi ve Meclis Başkanı da AK Parti'den Digor İl Genel Meclis Üyesi Muzaffer Yağcı olmuştur. Bundan önce de Muzaffer Yağcı, iki dönem İl Genel Meclis Başkanlığı yapmış tecrübeli bir isimdir” diye konuştu.

Başkan Çalkın seçim sonrası bazı suskunlukların ve durgunlukların yaşanabileceğini, milletin sahayı boş bulabileceğini, bol keseden atanların olabileceğini ancak AK Parti'nin dimdik ayakta olduğunu, millete hizmet yolunda Kars'a, Karslıya, tüm ilçe ve köylerine hizmet yolunda devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Çalkın daha sonra basına kapalı olarak il yönetimi ile birlikte ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleriyle toplantı yaptı.