AK Parti Kars Milletvekili Arslan: “Söz vermiştik inşaatı başladı”

Hükümet Ulaştırma Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Kağızman için yeni bir aile sağlık merkezi sözü vermiştik bugün inşaatı başladı en kısa sürede hizmetinizde” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kağızman'a gelen Ahmet Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç yaklaşık 4 bin metre kare kullanım alanı olan aile sağlık merkezi inşaatında incelemelerde bulundular. Arslan, “Biz Kars genelinde neyi söz verdiysek bugün burada olduğu gibi arkasındayız ve sözümüzdeyiz. Artık yapılanları sayılarla rakamlara telaffuz etmek bile zor oluyor bazen, dün hayal olan her şey bugün çok şükür bölgemizde. AK Parti sayesinde vatandaşın hizmetine sunuluyor” diye konuştu.

Daha sonra Arslan ve beraberindeki heyet Kağızman'a yeni atanan ilçe Kaymakamı İshak Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başları dileklerini ilettiler.