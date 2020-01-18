Ak Parti Kars Milletvekilleri Kağızman'da

Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars milletvekili Ahmet Arslan ve Ak Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kağızman İlçe Başkanlığına atanan Nuri Turan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Parti binasında vatandaşlarla bir araya gelen Ak Parti milletvekilleri ilçe başkanlığına atanan Nuri Turan'a Kağızmanlılardan destek vermelerini istediler.

Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Partimizde zaman zaman bayrak değişimi olur. Ak parti bir dava ve hizmet partisidir, hizmet sırası biten arkadaşımız başka bir dava arkadaşına bu bayrağı devir eder, önemli olan sadakattir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek amaçlarının halka ve ülkemize doğru bir şekilde hizmet edebilmek olduğunu ifade eden Arslan, ilçeye yapılan yatırımlarını anlattı.

Arslan, “Her zaman dediğimiz gibi yaparsa Ak parti yapar, lafımız hiç yere düşmedi. Doğalgazın kısa sürede ilçemize gelmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık için önemli olan sulama suyu projemizin inşaat aşaması devam ediyor. Bunlar ve birçok büyük projelerimizin 2023 hedeflerimizle birlikte Kağızman'da yapıldığına kısa sürede herkes şahit olacaktır” dedi.