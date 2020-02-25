AK Parti Kars Milletvekillerinden Kars'a iki müjde

Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve TBMM Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi için düşünülen yeni bir hayvan eğitim araştırma ve uygulama hastanesi ile Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin ek hizmet binasının yapımına yönelik yatırım onayının müjdesini verdiler.

Kafkas Üniversitesince düzenlenen 3. Kaz Çalıştayı'nda dile getirilen eksikler için söz veren Ak Parti Kars milletvekilleri toplantının üzerinden 1 hafta geçmeden yaklaşık 50 milyonluk iki dev yatırımın onayını aldıklarını müjdelediler.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi polikliniklerin yanına modüler sistemle yapılacak olan ek binanın kapalı alanı 6 bin 800 metrekare olacak binada hastalar için bazı uzmanlık alanlarının poliklinik ve servis hizmetleri verilecek. Ayrıca ek binada kütüphane toplantı salonları gibi birçok sosyal faaliyetler için birimlerde olacak.

30 yıllık olana ve 812 metrekare yetersiz alana sahip olana eski hayvan hastanesi yerine tam teşekküllü 7 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir hayvan eğitim araştırma ve uygulama hastanesi yapılacak yeni hayvan hastanesinde tüm hayvan türlerine uygun cerrahi , iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji polikliniklerinde verilen tanı ve tedavi hizmetleri ile dölerme ve suni tohumlama uygulamalarında daha etkin bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, kapsamlı iki yatırımın bütün Kars halkına hayırlı olmasını dilediler.