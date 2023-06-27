AK Parti milletvekili Çalkın, doludan zarar gören Akyaka'da

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, önceki gün yağan doludan zarar gören Akyaka'da çiftçilerle bir araya geldi. Çalkın, doludan zarar gören ekili alanlarda bir takım incelemelerde bulundu.

Çiftçilerle bir araya gelen Çalkın, ekili alanları zarar gören çiftçilerin hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

Devletin ve hükümetin çiftçilerin yanında olduğunu ifade eden Çalkın, gerekli çalışmaların başladığı kaydetti.

Milletvekili Adem Çalkın, doludan zarar gören Akyaka merkez, Karahan, Geçit, Esenyayla, Üçpınar ve Demirkent köylerinde ekili alanları gezdi, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

Çalkın, “Akyaka ve köylerinin doludan etkilendiğini gördük. Arpa, pancar, buğday, mısır tarlarından büyük bir zarar var. Öncelikle Akyakalı çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. Gerekli çalışmaların başladı. Hasar tespitleri yapılıyor” dedi.

Çalkın'a Akyaka ziyaretinde Merkez İlçe Başkanı Muhammer Sancar, ilçe ziraat odası başkanı, belediye başkanı, il genel meclisi üyeleri, il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ve muhtarlar eşlik etti.