AK Parti Milletvekili Çalkın, kapı kapı dolaşıyor

Tur seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı vatandaşlara iletiyor.

Milletvekili Adem Çalkın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kısa süre kala köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalkın'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek geldi.

Vatandaşların sorun, sıkıntı ve isteklerini dinleyen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, sorunların çözümü noktasında yetkililerle görüşerek, sorunlarını kısa sürede çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek adına sorunları ilk ağızdan dinlediğini ifade eden Çalkın, “Bizler vatandaşlara hizmet etmek için göreve talip olduk, vatandaşlarımız da bilerek güvenerek görevi verdi. Amacımız Kars'ın kalkınması bunun için yapmamız gerekeni çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karslılara hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kars, Kars'ın öz evladına görev verdi”

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın Kars'ın öz evladı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Milletvekilimiz Adem Çalkın, Kars'ın öz evladı, işi burada, evi burada, çocukları burada, kardeşi burada milletvekilimiz bizim öz evladımızdır. Dışarıdan gelen birisi değil, Karslı olup dışarıda yaşayan birisi de değil. Sorunlarımızı biliyor, bizleri tanıyor, ‘bu kimlerdendir' diye yanındakilere sorumuyor. Kars'ta yaşadığı için herkesi tanıyor, Bizlere de ona destek vermek düşer, yanındayız” dediler.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşlara bir araya gelen milletvekili Adem Çalkın, AK Parti iktidarları döneminde Kars'a yapılan hizmetleri tek tek anlatıyor. Yeni Yüzyılda da hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğinin altını çiziyor. Ziyaret ettiği köylerde yoğun ilgiyle karşılaşan milletvekili Çalkın, kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.