Akyaka Kanyonu turizme kazandırılacak

Kars'ın Akyaka İlçesi'nde yer alan ve yıllardır var olmasına rağmen kanyonun bilinmemesi üzerine Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, Akyaka Kanyonu'nu Kars turizmine kazandırmak için çalışmalar başlattı.

Yıllardır adeta çöplük vaziyetinde olan, doğal güzelliğiyle yöre halkından ve yerli-yabancı turistlerden mahrum bırakılan Akyaka Kanyonu, Akyaka Kaymakamlığı girişimleri sonucu çevre temizliği ve yol bakım çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, doğa harikası Akyaka Kanyonu'nu Kars turizmine kazandırmak için Karslı Araştırmacı Yazar Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu'yu ve Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman'ı Akyaka Kanyonu'na davet ederek birlikte incelediler.

Akyaka Kanyonu'nun mutlak suretle turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu, “Akyaka Kaymakamımız memleketimizin değerlerinin tanıtılması için bu nazik davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözlü Türk Edebiyatı'nın en önemli karakterlerinden bir tanesi Keloğlan'dır. Keloğlan tiplemesi İran, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Anadolu'nun Kuzeydoğu Bölgesi'nde hep karşımıza Kelçe, Keloğlan gibi türlü isimlerle karşımıza çıkar. Ancak Keloğlan, Anadolu'da yer edindiği kadar hiçbir coğrafyada yer bulmamıştır. Bunun da temel sebebi Keloğlan'ı en fazla sahiplenen yer Anadolu'dur. Anadolu'nun da tamamını baz aldığımızda Keloğlan'ın Kars'ın Arpaçay ve Akyaka Bölgesi'nde karşımıza çıkıyor. Türk Mitolojisi ve Altay Mitolojisi bu iki mitolojide Keloğlan tıpkı Dede Korkut hikayelerinde Deli Dumrul, Bamsı Beyrek gibi oldukça sarsılmaz bir yere sahiptir. Nedeni ise Keloğlan, Anadolu insanının saflığını, temizliğini ve doğruluğunu çok iyi karakterize eden bir tiplemedir. Keloğlanı Türk Mitolojisi'nde kaz çobanı olarak da görürüz. Keloğlan'ı Akyaka, Arpaçay ve Kars Bölgesi'ne indirgeyip, burada bir prototip olarak çıkarmamızın delillerinden biri kaz çobanı kimliğidir. Kaz çobanı Çanakkale Bölgesi'nde Sarıkız'dır. Kaz çobanı Kars Bölgesi'nde Keloğlan'dır. O yüzden Keloğlan salt doğruluğu, dürüstlüğü ve sempatik yapısından değil Anadolu anlatılarının birçoğunu bünyesine toplamış ve Kars Bölgesi'nde bu halk tarafından da dile getirilmiş bir tip olması açısından çok önemlidir. Neden Keloğlan diyeceğiz? Bir kere yaşı ellinin üzerinde olan bütün Karslılar bilirler ki biz mesire yeri olarak giderdik Keloğlan'a. Onun bir türbesi vardı. Türbesine gittiğimizde annelerimiz helva kavururlardı. Babalarımız adaklarını orada keserlerdi. Adak yeriydi orası. Keloğlan yöre kültürümüzde 1940-1990'lara kadar çok önemli bir prototip olmasına rağmen üzülerek Kars'ta kimse Keloğlan'ı bilmiyor. Oysa biz çocukluğumuzda her yıl beklerdik ki Keloğlan'a gidelim diye. Müthiş bir bayram günü gibiydi. Akyaka Kanyonu'nda yer yıl yaz aylarında bir takvim belirlenerek Keloğlan Şenlikleri düzenlenip orada herkese helva dağıtılabilir. Mutlaka Akyaka Keloğlan Kanyonu'nda Keloğlanla ilgili detayları koymamız lazım. Daha sonra çocuklarımızı toplayıp Keloğlan'ın öykülerini anlatacağız. Hissettirmeyen hiçbir bilgi, bilgi değildir. Çocuklara orada Keloğlan'ın doğruluğunu, saflığını, temizliğini öğüt vermeden de şehre başka türlü bir katkı sağlayabiliriz. Kars'ta da Keloğlan Kanyonu'nu canlandırabiliriz” diye konuştu.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman ise “Akyaka Kanyonu'nu hem yöre halkı için hem de Kars turizmine kazandırmak için başlatmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. Tabii yıllardır Akyaka Kanyonu'nun bilinmemesi de bizleri ayrıca üzmektedir. Özellikle Ali Canip hocamın Akyaka Keloğlan Kanyonu ifadeleri Kars turizmi için çok önemlidir. Çünkü böyle doğa harikası bir kanyonun turizme kazandırılması ve yöre halkına benimsetilmesi için mutlak suretle bölge ait hikayenin ortaya çıkması gerekmektedir. Günümüzde doğru hikayesi olan destinasyonlar ayakta kalabiliyor. Şahsım adına Ali Canip hocamın deyimiyle Akyaka Keloğlan Kanyonu'nu ilk defa görüyorum. Çeşitli çalışmalar yapıldıktan sonra kanyonun muazzam güzelliği ile birlikte doğa yürüyüşlerine ve sporlarına da çok elverişli. Kaymakamımız Sevinç Nur Hanımefendi'nin Akyaka Kanyonu'na daveti için ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.