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Akyaka'da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Arpaçay’da polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 155 adet kök kenevir ele geçirildi.

Arpaçay'da polisin düzenlediği operasyonda 6 bin 155 adet kök kenevir ele geçirildi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akyaka İlçesi Tepe Mahallesi'nde Kenevir bitkisi olduğu bilgisinin alındı.


Bunun üzerine harekete geçen Narkotik ekipleri, Akyaka İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli olarak bölgeye operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 bin 155 kök Kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Narkotik ekipleri daha sonra ele geçirilen kenevirleri yakarak imha etti.

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