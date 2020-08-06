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Akyaka'da kenevir ele geçirildi

Akyaka’da jandarma ekiplerince 455 adet kenevir ele geçirildi.

Akyaka'da jandarma ekiplerince 455 adet kenevir ele geçirildi.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Akyaka'da 3 ayrı kişinin evinin bahçesinde toplam 455 adet kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak şüpheli 3 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrolünde yakılarak imha edildi.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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