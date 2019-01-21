Alibeyoğlu'nu Karslılar bağrına bastı

Demokratik Sol Parti (DSP)'den Kars Belediye Başkan Adayı olan Naif Alibeyoğlu, Kars'a gelerek seçim çalışmalarına başladı.

Davul-zurna eşliğinde havaalanında karşılan ve yaklaşık 300 araçlık konvoy ile kent merkezine gelen Alibeyoğlu, adeta gövde gösterisi yaptı.

DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, kendisini karşılayanlarla birlikte Halk Eğitim Merkezi Salonu'na geldi. Burada da sevgi gösterisiyle karşılanan Alibeyoğlu, Tunceli Ovacık Belediyesi örneği vererek Kars'ı yönetmeye talip olduğunu söyledi.

İki dönem Belediye Başkanlığı yaptığını ve hayata geçirdiği projelerinin geçen 10 yıllık süreçte devamının gelmediğini ifade eden Alibeyoğlu, 10 yılda Kars'ın köye döndüğünü belirtti.

Geçen 10 yıllık süreçte Kars'a tek çivi dahi çakılmadığına dikkat çeken Alibeyoğlu, çok sayıda projesini Karslılarla paylaştı. Sık sık salonu dolduran kalabalığın alkışlarıyla konuşması kesilen Naif Alibeyoğlu, Karslıların kafasını karıştırmak isteyenlere Tunceli Ovacık Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri anlatarak cevap verdi.

Esas olanın Kars'a hizmet olduğunu belirten DSP Kars Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, Kars'ın 10 yıldır oksijen çadırında nefes almaya çalıştığını söyledi.

Alibeyoğlu, “Kars layık olduğu yerde olmadığı için son derece üzgünüm. 10 yıldır Kars oksijen çadırında, Kars şuanda oksijen çadırında, Kars bütün değerlerini kaybetti. Yol yok, su yok, gerçekten çok berbat bir durumda, Belediye'nin kapısı insanlarımıza kapalı ve belediye de büyük bir talan var. Bizimle hesapları olanlar, bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Okyanustan geldik ama maalesef dere de boğmaya çalıştılar bizi, boğulacak göz bizde yok. Biz bu şehre sahip çıkacağız” dedi.

Bu şehirde, yürekli bir şekilde, onurlu bir şekilde irade koyarak hizmet vereceklerinin altını çizen Alibeyoğlu, “Bu şehirde bir iradeye ihtiyaç var. Hayatın her alanında idareye ihtiyaç var. İyi bir ekibimiz var. Kars'a, Karslılara her şeyin en güzelini yapacağız. Bizleri etnik yapılarımıza göre ayırıyorlar. Seçim dönemlerinde maalesef partilerin genel merkezlerinde Kürdün kaç oyu var, Terekeminin kaç oyu var. Yerlinin kaç oyu var. Bu Kürdün adayı, bu Terekemenin adayı diye genel merkezler ayrımcılık yapıyor. Ona göre aday belirleyip gönderiyorlar. Ve diyorlar ki; ‘ben ceketimi gönderdim, bunu seçin.' Ve partiler arası pazarlıklarda insanlarımızın iradesine ipotek koyuyorlar ve diyorlar ki; ‘ben bir ceket, gönderiyorum, sizde onu seçin.' Böyle bir şeye asla müsaade etme gibi bir lüksümüz olamaz. Bu kent 10 yıldır kan kaybetti. Bu kent değerlerini yitirdi. Türkiye'deki bütün kentlerin gerisinde kaldı Kars, hak etmediği noktada Kars, biz Kars'ın kaderini değiştirmeye talibiz. İşte size Tunceli Ovacık Belediyesi örneği, işte sizlere Eskişehir Belediyesi örneği, demek ki istenince çok güzel hizmet veriliyor. Biz Karslılara hizmet etmeye geldik” diye konuştu.

Alibeyoğlu, konuşmasının ardından salonda bulunan kalabalığa kırmızı karanfil verdi. Alibeyoğlu, daha sonra partisi DSP'nin Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı.