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Allahuekber Dağları'nın eteklerinde görsel şölen

Allahuekber Dağları’nın etekleri çiçeklerle süslendi.

Allahuekber Dağları'nın etekleri çiçeklerle süslendi. Yazın habercisi olan rengarenk çiçekler görsel şölen oluşturdu.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars, dört mevsim ayrı güzelliğiyle ilgi çekiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum, Kars, Ardahan illerinin sınırlarında uzanan Allahuekber Dağları'nda yazın gelmesiyle açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dağ eteklerinde açan çiçeklerin görsel şölen oluşturduğunu ifade eden bir vatandaş, “Allahuekber Dağları'nın eteklerindeyiz. Yazın habercisi çiçekler doğal bir güzellik sunuyor. Etraf çiçeklerle dolu. Görsel bir şölen sunuyor adeta. Yeşiliyle, mavisiyle, kırmızısıyla çiçekler açmış durumda. Çok hoş bir görüntü” şeklinde konuştu.

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