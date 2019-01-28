Kars'a 42 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Ani Ören Yeri ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri'nin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehri olan Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ani'yi ziyaret edenler arasında tarihçiler, gazeteciler, arkeologlar, fotoğraf sanatçıları da yer alıyor.

Özellikle son yıllarda gündemde yerini alan Doğu Eksapresi ile Kars'a gelen ilk uğradıkları yer olan Ani Ören Yeri, adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

Milattan önce 5 bin ve 3 binili yıllarda yerleşim yeri olan Ani Ören Yeri, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi ve aynı zamanda bir ticaret merkezi olarakta dikkat çekiyor.

Kars'a 42 kilometre mesafede bulunan Ani Ören yeri, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kars'a gelen turistler, Ani, Kars Kalesi, Kümbet Cami, Tarihi hamamlar, Taş köprü ve Sarıkımış'ta bulunan Katerina Köşkü'nü ve sona olar Çıldır Gölü'nü ziyeret ederek Kars'tan ayrılıyor.