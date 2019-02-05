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Aracında ölü bulundu

Kars’ta bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Kars'ta bir kişi aracının içinde ölü bulundu.


Kars Belediyesinde şoför olarak çalışan İbrahim Ö.'nün araç içinde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede İbrahim Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansa alınan İbrahim Ö, Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, İbrahim Ö.'nün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. İbrahim Ö.'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.


Kars Belediyesinde şoför olarak çalışan İbrahim Ö.'nün kalp rahatsızlığı olduğu ve sabah erken saatlerde aracını çalıştırdığı öğrenildi.

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