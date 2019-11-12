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Ardahan'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Ardahan’ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ardahan'ın Yanlızçam köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Ardahan Yalnızçam Köyü Şadırvan mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri ve köylülerde alevlere müdahale ediyor. Yetkililerin seferber olduğu yangının söndürülmesi için çevre illerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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