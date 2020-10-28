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Arpaçay'da bir ev, ahır ve samanlık yandı

Arpaçay’da çıkan yangında bir ev, ahır ve yanındaki samanlık yandı.

Arpaçay'da çıkan yangında bir ev, ahır ve yanındaki samanlık yandı.


Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepecik köyünde bir vatandaşa ait evde yangın çıktı. Köylüler durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.


Kars Belediyesi itfaiye ekipleri 43 kilometre uzaklıkta bulunan Tepecik köyündeki yangına müdahale etmek için yola çıktı.


Tepecik köyüne gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha sonra tamamen söndürülen yangında vatandaşa ait ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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