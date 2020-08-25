Arpaçay'da cephanelik gibi ev

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 silah, 8 şarjör ve 154 mermi ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ismi açıklanmayan 1 kişinin evinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Arpaçay'da önceden adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 154 adet mühimmat ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince evde yapılan detaylı aramada, çalıntı olduğu öğrenilen 1 adet motosiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.