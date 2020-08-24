İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arpaçay'da kenevir ele geçirildi

Arpaçay’da bir kişinin bahçesinde ekili vaziyette bin 54 adet kenevir ele geçirildi.

Arpaçay'da bir kişinin bahçesinde ekili vaziyette bin 54 adet kenevir ele geçirildi.


Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda bir kişinin evinin bahçesinde toplam bin 51 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili ise bir kişi gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kenevir, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.