“Arpaçay'da Robotik Beyinler” yetişecek

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle Arpaçay Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'ne robotik kodlama laboratuvarı kuruldu.

SERKA desteğiyle hayata geçirilen “Arpaçay'da Robotik Beyinler” projesinde sona gelindi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ajansa sunduğu proje kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde robotik kodlama eğitim laboratuvarı kuruldu. Halk Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen projenin açılış toplantısına SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, SERKA Kars Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Nesim Karakurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Yenice, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili İkram Boz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Öner Turgut ile kurum temsilcileri katıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Turgut, projenin amacı, hedefleri, bütçesi ve gelinen aşamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Projede sona gelindiğini belirten Turgut, “Arpaçay'da Robotik Beyinler” projesi kapsamında kurulan laboratuvarda ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama, yazılım ve bilgisayar kullanmaya yönelik eğitimler verileceğini söyledi.

Sadece merkezde değil, ilçe genelindeki okullarda okuyan birçok öğrencinin eğitim görebileceğini belirten Turgut, öğrencilerin bu eğitimler aracılığıyla teknik bilgi ve becerilerini geliştireceğini ifade etti. Turgut, ilçede çeşitli okullarda görev yapan 20 öğretmenin laboratuvarda öğrencilere gönüllü eğitim vereceğini dile getirdi.

Toplantının ardından SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile Kars YDO Koordinatörü Nesim Karakurt, Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde ilçenin yatırım ihtiyaçları ile geliştirilebilecek projeler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.