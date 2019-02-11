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Arslan, hastanedeki yaralılar hakkında bilgi aldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu midibisü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu midibisü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 20 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı şimdi Milletvekili olan Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, yaralıları hastanede ziyaret etti.


Bugün sabah saatlerinde Kars- Erzurum Karayolu Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden AK Parti Kars Milletvekilleri Arslan ve Kılıç, durumları hakkında bilgiler aldı.


Geçmiş olsun temennisinde bulunan milletvekilleri, Sarıkamış Devlet Hastanesi idarecileriyle de bir süre görüştü.


Ahmet Arslan, sisli ve yollarda buzlanmanın oluştuğu zamanlarda sürücülerin her zaman trafik kurallarına riayet ederek daha fazla dikkatli olmalarını istedi.

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