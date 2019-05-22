Arslan ve Kılıç arazi kavgasında 6 kişinin öldüğü köyde taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Hasan, Mahir, Bilal, Resul ve Necati Göçmen ile Ahmet Palaoğlu'nun ailelerine taziye ziyaretleri devam ediyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Kılıç ve Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Göçmen ailesine taziyelerini iletti.

Arslan, Göçmen ailesine başsağlığı dileyerek, "Acınızı anlıyorum, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizin adaletine güvenin suçlular cezası kalmayacaktır. Bizlere düşen metanetli olup, huzuru sağlamaktır" dedi.