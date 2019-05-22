Arslan ve Kılıç, Nurcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan ve 8 gün sonra dere yatağı kenarında cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular gelerek arama ve kurtarma çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Olayın 8. gününde minik Nurcan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Köyde ailelerine taziye ziyaretleri devam ediyor.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Kılıç ve Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sade ailesine taziyelerini iletti.