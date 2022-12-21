Arslan ve Kılıç, Sarıkamış Kütüphane İnşaatını İnceledi

Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof.Dr. Yunus Kılıç beraberindeki heyetle eski Kütüphane binası yerine yapılmakta olan yeni ve modern Kütüphane binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütüphane ile ilgili Özel İdare yetkililerinden bilgi alan Arslan ve Kılıç, Sarıkamış'ta kültürel ihtiyaçların giderilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi adına önemli çalışmaların yürütüldüğünü ve yeni kütüphanenin bu anlamda önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler.

Sarıkamış'ta yapılan yeni ve modern kütüphanenin zemin katında bireysel çalışma alanı, kafeterya, engelli çalışma alanı, bebek uyku odası, çocuk aktivite alanı, birinci katta okuma salonları, grup çalışma odası, ikinci katında ise personel yemek salonu, idari birimler olmak üzere bodrum dahil toplam 4 kattan oluşuyor.

Sarıkamış'ta olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan ve Kılıç yaptıkları açıklamada, “Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan Sarıkamış'ta böyle bir kütüphanenin yapılmasına vesile olmak bizi ziyadesi ile memnun ediyor. Yeni konsept kütüphanelerin eski tip kütüphane gibi algılanmaması gerektiğini vurgulamak isteriz. Çünkü bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgilileri ile görüştüğümüzde hem kütüphane hem de kültür merkezini içeren konsept ile hizmet verebilecek bir yapı istedik. Sarıkamış kütüphanesi 2640 m2'lik toplam kapalı alanı, bodrum ile birlikte toplamda dört katlı bir yapıdan oluşmaktadır ki bu Sarıkamış'ımıza ve Sarıkamışlı hemşerilerimize kültür merkezini de içeren kütüphane olarak çok güzel bir hizmetin verilmesini sağlamış olacak. Kars Milletvekilleri olarak, projenin yatırım programına alınması ve gerekli ödeneğin sağlanması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a, Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş'a hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tabi şunu da belirtmek isteriz ki özellikle pandemiden ve bölgemizdeki savaştan kaynaklı inşaat maliyetleri çok yükselince son bir yıl içerisinde bir kaç defa ihale olmasına rağmen uygun teklif alınamadı. Son yapılan ihale neticesinde 17 Milyon 600 bin TL toplam bedelle Kasım ayında sözleşme imzalandı. Yapım sürecini gerçekleştiren Özel İdare Genel Sekreterliği ekiplerimize teşekkür ederken, yükleniciye de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Mevcut bina yıkıldı ve temel kazısı yapıldı. İlkbahar ile birlikte yeni binamız yükselmeye başlayacak. Sarıkamış Kütüphane binamız bulunduğu konumu ve mimarisi itibari ile de Sarıkamış'ımızın bu bölgesine değer katacak. Elbetteki bizlere düşen bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ilimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını giderecek yeni yatırımları programa aldırmaktır. Ankara'daki girişimlerimiz ile yatırım programına aldırdığımız ve yaptığımız pek çok proje var. Bu sadece onlardan biri ve Sarıkamışlı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun temennilerimizi buradan iletmek istiyoruz. İlimiz ve ilçelerimiz projelerine olan himayeleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dediler.

Arslan ve Kılıç'a Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve İl Başkan Yardımcıları, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları eşlik etti.