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Arslan ve Kılıç'tan Kaymakam Koşal'a hayırlı olsun ziyareti

Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Eski Bakan Arslan ve Komisyon Başkanı Kılıç, Kars Harakani Havalimanında AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililerce karşılandı.


Daha sonra Sarıkamış ilçesine geçen Arslan ve Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Arslan ve Kılıç, Koşal ile bir süre sohbete ettikten sonra kaymakamlık binasından ayrıldılar.

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