ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey'den çarpıcı açıklamalar

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Azerbaycan Beynelhalk Diaspora Genel Başkanı İsmail Ağayev ile birlikte Kars'ta bulunan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, çarpıcı iddialarda bulundu.

ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, Fransa'nın sözde Ermeni soykırımı değil, kendisinin Cezayir'de yaptığını ve Afrika'da yaptığı soykırımları anlatması gerektiğini belirtti.

Göksal Gülbey, Fransa'nın başta Kars olmak üzere Güneydoğu Anadolu'ya doğru sözde Batı Ermenistan isminde bir oluşumu hayata geçirdiğini ileri sürdü.

“Soykırım yaşatmış bir millet soykırımı nasıl anabilir?”

ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, “Asıl Ermeniler bugünlerde Fransa'nın öncülük ettiği ve Ermeni Diasporası'nın Ermeni Lobisi'nin çok güçlü olduğu yerlerden birisi olan Fransa, siyasi bir çıkar için veya Fransa'nın siyasi adamları siyasette, bir yere gelebilmek, seçimlerde bunları kullanabilmek için Ermeni Lobisi'nin oylarına ihtiyacı var. Ve bir siyasi oyunla 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımı adı altında 24 Nisan yalanını bir anma günü olarak, resmi olarak anmak için bir plan peşinde ve biz buradan, Kars'tan ASİMDER olarak bütün Dünya'ya sesleniyoruz ki, soykırım yapmış, soykırım yaşatmış bir millet soykırımı nasıl anabilir? Nasıl soykırımı dünya gündemine alıp, resmi bir gün yapabilir? Eğer Fransa 24 Nisan'ı Ermeni sözde soykırımını anacaksa, bu Ermeni sözde soykırımını değil de, Cezayir'de yaptığı ve diğer Afrika'da yaptıklarını anmalıdır” dedi.

“Fransa'nın sözde Batı Ermenistan'ı kurdu”

Fransa, Kars'tan Güneydoğu Anadolu'ya doğru sözde Batı Ermenistan isminde bir oluşum yapmakta ve hatta yeni aldıkları duyumlara, basında yer alan haberlere göre burayı sözde Batı Ermenistan ilan ettiğini ileri süren ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, “Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı, milletvekili, hatta İnternet üzerinden 40 dolar karşılığında vatandaşlık bile kabul etmeye başlamış. Şimdi burada bizlere uygulanan katliamı dünya görmezden gelirken, Fransa ve Amerika diğer ülkeler, Avrupa'dakiler bu katliamları yapan Fransa'nın içerisinde dönen bu siyasi, sırf menfaat amaçlı yapılan bu eylemlere neden sessiz kalıyor? Fransa Türkiye ile düşmanlık yapacaksa Türkiye ile açık alelen düşmanlığı bırakması lazım. Çünkü bir devletin toprağında, bir devlet ilan etmek, devlet toprağı ilan etmek bir savaş nedenidir. Fransa'da yaşayan bu vatandaşların böyle basında açıklamalar yapmaları, geçici bir hükümet sözde Batı Ermenistan hükümeti kurmaları, bir devleti hiçe saymaktır. Ve o devletle olan politikaları, anlaşmaların bozulması demektir” diye konuştu.

“Ermeniler özellikle bu bölgede PKK/PYD ve diğer örgütlerle, terör örgütleriyle dirsek temasında!”

Ermeniler özellikle bu bölgede PKK/PYD ve diğer örgütlerle, terör örgütleriyle dirsek temasında olduğuna dikkat çeken, ASİMDER Genel Başkanı Göksal Gülbey, “Kars'tan Fransa'ya ASİMDER olarak tekrar sesleniyorum. Fransa eğer bizimle düşmansa açık alenen düşmanımız olsun. Biz onunla da baş ederiz. Fransa bence burada haddini aşmıştır. Ve Fransa'nın kimlere maşalık yaptığı, kimlerle beraber yürüdüğünün farkına varması lazım. Ermeniler özellikle bu bölgede PKK/PYD ve diğer örgütlerle, terör örgütleriyle dirsek temasında olduğunu defalarca anlattık. Ve bu oluşumun özellikle Batı Ermenistan, sözde Batı Ermenistan'ın burada oluşturulabilmesi için Ermeni lobisi burada PKK ile diresek temasına girmesi gerekiyor ki, bu topraklarda eylemler yapabilsin. Buradan Dış İşleri Bakanı ile İçişleri Bakanı'nı da uyarıyoruz. Güvenlik güçleri gerekli tedbirleri alsınlar. Bu oyunların bozulması için bizlere destek olsunlar. Özellikle Kars, Iğdır ve Van'a gelen Ermeni asıllı olup, isimlerini değişen, soy isimlerini değişen başka ülke vatandaşları olan Emeni asıllı insanları buradaki gizli oyunlarının farkına varmaları lazım. Türkiye'ye girişlerinin kontrol etmeleri lazım diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.