Asker selamıyla komutan karşıladı

Kars'ta 7 yaşındaki kız çocuğu jandarma komutanı asker selamıyla karşıladı. Komutan ile kız çocuğunun diyalogu güldürdü.

Kars merkez Ölçülü Köyü Şehit Turgut Salgar İlkokulu'nda Kütüphanesi'ne açılışı yapıldı. Okul kütüphanesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Komutanlığı kitap hediye etti. Kütüphanenin açılışı için Ölçülü köyne gelen Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek'i Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harın Yenice ve okul idaresi karşıladı. Daha sonra kütüphanenin açılışı için okula geçen Albay Ayçiçek'i 7 yaşındaki 2'inci sınıf öğrencisi Öykü Yılmaz asker selamıyla karşıladı. Albay Ayçiçek ile minik öykü arasında geçen diyalog törene damgasını vurdu. O renkli anlar kameralara yansıdı.

Etkinlik sonunda okuldan ayrılan Albay Hıdır Ayçiçek'i yine Öykü Yılmaz asker selamıyla uğurladı. Bir anda herkesin sevgilisi haline gelen Öykü Yılmaz'a Jandarma Merkez İlçe Komutanı Binbaşı Özgür Cengiz tarafından bebek hediye edildi.