Asya'yı Avrupa'ya bağlayan demiryolunda kartpostallık görüntüler

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta fotoğraf tutkunlarının yeni adresi Selim ilçesinde bulunan tarihi Benli Ahmet İstasyonu. BTK hattından Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerden gelen yüklerin kesintisiz şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasında orta koridor güzergahına gelen fotoğrafçılar, burada beyaz ve gökyüzünün mavisiyle bütünleşen yük trenlerinin geçişini görüntülüyor.

Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, özellikle yük trenlerinin oluşturduğu kartpostallık görüntüleri görmeye fotoğraf severleri Kars'a davet etti.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, “Özellikle son zamanlarda ilimiz, bölgemiz Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile yoğun ilgi görüyor. Bunun yanı sıra fotoğraf severler, internet fenomenleri, çok sayıda insanlar akın akın Kars'a gelip bu tren rotalarını izleyip ve çekimlerini yapıyorlar. Önemli bir durum var bunu kesinlikle gözden kaçırmamaları lazım. Asya'dan Avrupa'ya bağlanan tarihi Demir İpek Yolu hattı yük vagonlarıyla bu aynı güzergahta adeta bir görsel şölen sunuyor. Özellikle beyaz karlar altında, yeşil çamlar arasında yılan dansı şovu gösterircesine dans gösterisi sergiliyor. Fotoğraf severleri, dört mevsim bekliyor ve bu şölenlere şahit olmalarını, bunları ölümsüzleştirmek için Kars'a davet ediyorum” dedi.

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile gündemde yerini alan Kars, bu seferde yük trenlerinin Asya'dan Avrupa'ya uzanan masalsı yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yük trenlerini geçiş güzergahında bekleyen fotoğrafçılar, beyaz ile mavinin buluştuğu noktada deklanşöre basarak anı ölümsüzleştiriyor.

Yük trenlerinin tarihi istasyonda masalsı yolculuğu ilk kez havadan görüntülendi. İHA ekibinin havadan görüntülediği yük trenleri, Asya'dan gelerek karlar diyarı Kars'tan çam ağaçları arasından Avrupa'ya gidiyor.