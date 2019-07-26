Avrupa 3'üncüsü Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı

İsveç'te bin 500 metrede Avrupa 3'üncüsü olan Tuğba Toptaş, geldiği Kars'ta çiçeklerle karşılandı.

Tuğba Toptaş, Harakani Havaalanı'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, ailesi ve sevenleri tarafından sevgiyle karşılanan milli atlet Tuğba Toptaş'a çiçek takdim edildi. Toptaş, hava alanı çıkışında ise davul zurna eşliğinde halaylarla karşılandı.

Karslı atlet Tuğba Toptaş ve Antrenör Bahattin İnce, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine eşlik etti.

Kars Özel Orhangazi Temel Lisesi öğrencisi olan Tuğba Toptaş'ın Avrupa'da aldığı üst üste başarılı sonuçlarda antrenörü Bahattin İnce'nin de büyük emekleri bulunuyor.