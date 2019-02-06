İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası nefes kesti

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nca düzenlenen ve Türkiye’de ilk defa Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları ilk gününde nefes kesti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları ilk gününde nefes kesti.


Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye'nin ilk defa Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışlarına bugün başlamış bulunmaktayız. Bugün yarışmacılar kıyasıya yarıştılar. Güneşli havada yarışmacılarımız kıyasıya mücadele etti. Sporcularımız varışa geldiğinde çok güzel bir parkurda, çok güzel bir karın üzerinde, Sarıçam Ormanları'nın içerisinde koştuklarını ifade ettiler. Teknik anlamda çok zorlu ve bir o kadar zevkli parkur olduğunu söylediler. Bugünkü yarışlarımızı bitirdik ve yarışı kazanan sporcularımıza ödüllerini verdik" dedi.


Etkinlik yarın yapılacak yarışmalarla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.