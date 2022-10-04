Othan, Kars'ta bulunan hayvan barınağı doluluk oranına ulaşırken, kısırlaştırılmayan hayvanların yavruları ise ilçe veya kent merkezlerine bırakıldığını kaydetti.

Eylem Othan, sokak hayvanlarına gösterilen duyarsızlığın gün geçtikçe artarak devam ettiğini, bir kap su, yemek veya sahiplenme bazı vatandaşlara zor geldiğini ve sokak hayvanları saldırganlaşmaya başladığını söyledi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü nedeniyle açıklama yapan Kars Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Biriminden sorumlu Avukat Eylem Othan, “Hayvan haklarının savunulduğu bir gelecek istiyoruz. Canların; sırf sokaklarda yaşadığı için öldürülmeye çalışıldığı, tehlikeli olarak adlandırıldığı için hayatlarının mahvedildiği, av adı altında katledildiği, seyirlik bir şeymiş gibi sergilendiği, hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen deneylerde kullanıldığı ve daha pek çok hak ihlalinin yaşandığı ülkemizde ne yazık ki hayvanların korunmasından söz edemiyoruz. Bu sebeple her türlü hukuki mücadele ile hayvan haklarını savunup kanunu uygulatmayı amaç edinip tür ayırt etmeksizin tüm canların haklar için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Hayvanlara kötü davranmanın suç olduğuna dikkat çeken Avukat Othan, “5199 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca; bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir, evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir, hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 14. maddesi ve 28/A maddesi uyarıca; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek suçtur. 14'üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı zamanda bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır” diye konuştu.