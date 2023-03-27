Aygır Gölü'nün buzları çözülüyor

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Aygır Gölü'nün buzları çözülmeye başladı. Halk arasında ‘saklı cennet' olarak bilinen Aygır Gölü havadan görüntülendi.

Kars turizmine önemli katkıları olan "Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set göl, kış ayalarının başında buz tutarken, baharla birlikte de erimeye başlıyor.

Yaklaşık 35-40 santim buz kalınlığına ulaşan Aygır Gölü, etrafını çeviren dağlar ve bulutların arasında ziyaretçilerine de unutulamaz anlar yaşatıyor.

Aygır Gölü'nün buzlarının çözülmeye başladığını ifade eden vatandaşlar, “Deniz seviyesinde 2 bin 300 rakımda Aygır Gölü'ndeyiz. Mart ayının sonlarına doğru yağan yağmurlarla beraber Aygır Gölü'nde buzlar yavaş yavaş erimeye başladı” dedi.

Kars'ın Susuz ilçesi sınırlarında bulunan Aygır Gölü, etrafında bulunan dağlarla birlikte adeta görsel şölen sunuyor. 2 bin 941 kilometre alan sahip olan ve buzları çözülmeye başlayan Aygır Gölü, havadan görüntülendi.