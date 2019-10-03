Aylan bebeğin ismi Kars'ta parka verildi

2015 yılında Bodrum açıklarında boğularak 3 yaşındayken hayatını kaybeden Aylan Kurdi'nin adı, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yapımı devam eden parka verildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan mülteci bir ailenin bebeği olan Aylan Kurdi'nin cansız bedeni, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vurmuştu. Cansız bedeninin kıyıya vurduğu fotoğrafıyla dünyayı derinden etkileyen Aylan bebeğin ismi, Arpaçay'da yapımı devam eden çocuk parkına verildi.

AK Parti'li Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği Aylan bebeğin adı, Arpaçay'da yaşatılacak. Başkan Altay, çocuklara karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir karar aldığını belirtti.

Başkan Erçetin Altay, “5 parkımız var, burası Aylan Bebek Oyun Parkı koyduk. Sonuç itibariyle buradaki çocukların, dünya çocuklarının dini, dili, ırkı ne olursa olsun Aylan bebeğin yaşamış olduğu zor durumu yaşamaması adına, çocukların geleceğini, mutlu ve barış içerisinde yaşaması adına Aylan bebeğin adını buraya koyduk. Yanılmıyorsam bu Türkiye'de ilk olacak” dedi.

“Çocuklarımız Aylan bebeğin yaşadığı dramı yaşamasın istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara verdiği değeri herkesin çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Erçetin Altay, “Cumhurbaşkanımızın dünya barışına, dünya insanlığına, dünya çocuklarına vermiş olduğu katkı, değer herkes tarafından biliniyor. Biz de böyle bir isimi meclisten geçirerek, bu parka vermeyi uygun gördük. Artık çocuklarımız Aylan bebeğin yaşamış olduğu o dramı yaşamasın istiyoruz. Hepsi bu kadar, tek niyetimiz, tek amacımız çocukların daha mutlu ve umutlu bir dünyada doğup, büyüyüp, oyunlarla sağlıklı bir şekilde yaşaması adına vermiş olduğumuz bir isimdi” diye konuştu.

Arpaçay Belediye Başkanlığınca yaptırılan 5 parktan birine Aylan Bebek Oyun Parkı adi verildi. Yapımı devam eden parkta Başkan Altay, işçilerle birlikte çalışıyor. Altay, işçilerle birlikte harç yapıyor, kazma vuruyor, parkın yapımına yardım ediyor.

Yapımı devam eden Aylan Bebek Oyun Parkı'nın kar yağmadan bitirilerek hizmete açılması bekleniyor.