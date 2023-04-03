Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler Kars'a geldi. Uzun bir kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen leylekler, Kümbetli köyünde yuvalarını kurdu.

Her yıl baharla birlikte Kars ve çevresini mesken tutan leylekler, havaların soğumasıyla birlikte göç ettikleri sıcak bölgelerden geri dönmeye başladı. Kümbetli köyündeki elektrik direkleri üzerlerindeki yuvalarına yerleşen leylekler, bir taraftan da kar yağışı ve rüzgarın bozduğu yuvalarını onarıyor.

Baharın müjdecisi leyleklerin köylerine geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Leylekler iyidir, baharın müjdecisidir, baharda gelir. Köyümüz için çok iyidir, leylekleri çok seviyoruz" dedi.

"3 yavrudan birisini öldürüyorlar"

Leyleklerin 3 yavru yaptığına dikkat çeken vatandaşlar, "Bazen 3 yavru yapıyor; 1'ini düşürüyor, öldürüyor, 2'sini büyütüyor. Öldürdüğü leylek göçe hazırlık yapamaz. Zayıf kaldığından öldürüyorlar" diye konuştu.

Göç yolu üzerinde bulunan Türkiye'ye sıcak Afrika ülkelerinden gelen leyleklerin bir bölümünün de birkaç günlük konaklamaların ardından Avrupa ülkelerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

Kars'a gelen leylekler, Kümbetli köyünde yuvalarında görüntülendi. Leylekler, yazı Kümbetli köyünde yavrularını büyüterek geçiriyor.