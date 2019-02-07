Bahçeli, tarafından Kars'ta ihraç edilen 5 belediye meclis üyesi geri alındı

6 Şubat 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin talimatlarıyla mevcut bağımsız Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Bedel, Taner Ünsal, Tahsin Güngören, Hülya Çağıraşan ve Ferit Yenice'nin istifası istenmişti.

Aradan geçen 1 yıllık süre içerisinde yapılan araştırmalarda istifası istenen Belediye Meclis üyeleri MHP'yi ve belediyeyi herhangi bir sıkıntıya sokacak bir imzalarının bulunmadığından dolayı geri partiye alınmasına karar verildi.

MHP Kars İl Başkanlığı'nda düzenlenen tören ile Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Bedel, Taner Ünsal, Tahsin Güngören, Hülya Çağıraşan, Ferit Yenice'ye yeniden rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takıldı.

6 Şubat 2018 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin talimatlarıyla 5 Belediye Meclis Üyesinin istifası istendiğini anımsatan Başkan Adıgüzel, “Geçtiğimiz 1 yıl süresinde yapılan araştırmalar, müfettişlerin, Savcılığın araştırmaları doğrultusunda bu şahısların herhangi bir sıkıntı içerisinde olmadıkları, hiçbir şekilde partimizi, belediyemizi bir sıkıntıya sokacak bir imzalarının bulunmadıkları tespit edilmiştir. Bizlerinde Genel Merkezimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde istifası istenilen 5 Belediye Meclis Üyemizin partimize geri dönmesine karar verilmiştir. Belediye Meclis Üyelerimizin bugünden itibaren Milliyetçi Hareket Partisine geri dönüşleri sağlanmıştır. Belediye Başkanımız Murtaza Karaçanta'nın ise geri dönüşü bizzat Genel Merkezimiz tarafından yapılacak” dedi.

üSeçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Adıgüzel, “Malumunuz olduğu üzere 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin arifesindeyiz 15 Aralık 2018 tarihinde Kars'ta ilk seçim startını bildiğiniz üzere MHP olarak biz verdik. Ortalama 50 gündür sahalardayız, meydanlardayız, caddelerdeyiz, sokaklardayız. Vatandaşlarımızın göstermiş oldukları ilgi alaka teveccüh son derece memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz 50 günlük sürede çok yol kat ettik. Esnaf ziyaretlerimiz, kamu ziyaretlerimiz, ev toplantılarımız hız kesmeden devam etmektedir. Şuan Kars'ta MHP'den başka diğer siyasi partiler ve adayları pek varlık gösterememektedirler. Diğer siyasi partilere sorduğunuz zaman ‘Kars'ta MHP ile yarışıyoruz' diyorlar hepsinin söylediği tek şey rakibimiz MHP'dir. Allah'ın izni bizlerinde gayretiyle 31 Mart 2019 akşamı çıktığımız bu sefer zaferle sonuçlanacaktır. Biz buna inanıyoruz Milliyetçi ülkücü harekete gönül verenlerinde inanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kars'ta dolaşan ittifak dedikodularına açıklık getiren Başkan Adıgüzel, “Kars'ta MHP ve AK Parti arasında bir ittifak dedikodusu dolaşıp durmaktadır. Yok efendim ‘MHP adayını geri çekecek' yok efendim ‘AK Parti adayını geri çekecek' gibi dedikodular dolaşmaktadır. Genel Merkezimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Kars'ta MHP adayını geri çekmeyecektir. Cumhur ittifakının iki partisi de adayları ile seçimi sonuna kadar götüreceklerdir. Buradan altını çizerek söylüyorum; ‘Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de AK Parti adayını geri çekmeyecektir.' 1 Nisan 2019 sabahı MHP'nin adayı Çetin Nazik Gazi Kars'ımızın yeni şehrül-emini yani yeni belediye başkanı olacaktır. Siz basın mensuplarından ricamız bundan sonra asılsız asparagas haberlere itibar etmemenizdir. Cumhur ittifakı kapsamında bir birliktelik olacaksa buna bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karar verirler” şeklinde konuştu.