Bakan Akar: "Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hiçbir zaman şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını belirterek, "Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere Kars'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu saldırının hemen ardından operasyon başlatıldığını belirtti. Hiçbir zaman şehitlerin kanlarını yerde bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını söyleyen Bakan Akar, “Hain saldırıda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” şeklinde konuştu.