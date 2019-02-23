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Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi'yle Kars'a geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum’da bindiği Doğu Ekspresi ile Kars’a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'da bindiği Doğu Ekspresi ile Kars'a geldi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Sarıkamış Tren İstasyonu'nda Kars Valisi Türker Öksüz, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı.


Bakan Ersoy, Sarıkamış Tren İstasyonu'ndan kayak merkezindeki otele geçti. Bakan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

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