Bakan Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizm temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, turizmcilerin sorunlarını dinleyerek yeni projelerin sinyallerini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelin toplantı salonunda turizmcilerle bir araya gelerek Sarıkamış'ın kış turizmini masaya yatırdı. Bakan Ersoy, Sarıkamış'ın önemli bir turizm alanı olduğunu dile getirerek yeni projelerin sinyallerini verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların sorunları dinlendi, neler yapılabileceği tartışıldı.

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu ve turizmciler katıldı.