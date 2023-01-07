Bakan Kasapoğlu: “Alçıpan tavanın çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı, durumları iyi”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otelin çatısında meydana gelen çökmeye ilişkin, “Alçıpan tavanın çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı, durumları iyi” dedi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi birinci oteller bölgesinde bir otelin alçıpan tavanı çöktü. Çökme sonrasında olay yerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Otelin konferans salonundaki alçıpan tavanının çökmesi sonucu bir yaralanma ağırlıklı bir durum söz konusu. 10 kişilik hastaneye intikal eden vakamız var ve hamdolsun an itibariyle hiç bunun hayati tehlikesi söz konusu değil. İl sağlık müdürümüz de, valimiz hastanede biz de burada durumu değerlendirdik. Çok geçmiş olsun. Allah'ın izniyle en sağlıklı şekliyle atlatacağız. İçeride kalan kimse yok” şeklinde konuştu.