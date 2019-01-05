Bakan Kasapoğlu, Kars Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen bazı tesisleri inceledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen bazı tesislerde incelemelerde bulundu. 500 kişilik Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezip yüzme öğrenen çocukları ziyaret eden Kasapoğlu, burada gazetecilere de açıklamada bulundu. Kasapoğlu, “Yüzme havuzlarımızdan, tenis kortlarımıza, futbol sahalarımıza kadar birçok tesisimiz var. Bu gençler bizi çok heyecanlandırdı. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz Türkiye genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz. Bu alanda hedeflediğimiz rakamların çok çok üstüne ulaştık” dedi.

Açıklamalarının ardından bir süre yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, onlara bazı hediyeler verdi.