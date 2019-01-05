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Bakan Kasapoğlu Kars'ta Sarıkamış Şehitleri etkinliklerine katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılmak üzere Kars’a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine katılmak üzere Kars'a geldi.


Harakani Havaalanı'ndan Kars Valiliğine geçen Bakan Kasapoğlu, burada valilik şeref defterini imzaladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış etkinliklerine katılmak üzere Kars'a geldiğini söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Serhat şehrimiz Kars'tayız tüm ekibimizle beraber. Özellikle gerçekleştirdiğimiz Sarıkamış Şehitlerimizi anma törenlerimiz ve gençlerimizle birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Çeşitli etkinliklerimiz olacak. Kardan heykellerimizin açılışını yapacağız. Bunun yanında da Kars'ta gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışmaları gözden geçireceğiz. Tesislerimizle ilgili projelerimizi tekrar konuşacağız" dedi.


Vali Türker Öksüz ise Bakan Kasapoğlu'nu Kars'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kasapoğlu'na Kars ziyaretinde AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç da eşlik etti.

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